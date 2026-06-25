Число погибших при ракетном ударе по Воронежу выросло до шести

На месте ракетной атаки в Воронеже завершены поисковые работы, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни. Общее число погибших выросло до шести человек. Всего пострадали 68 человек.

В четырех больницах региона остается 21 раненый. Остальным пострадавшим при атаке, в том числе двум несовершеннолетним, госпитализация не потребовалась, уточнил господин Гусев. «Начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен и также получит финансовую поддержку»,— рассказал губернатор.

Воронеж подвергся ракетной атаке ВСУ 22 июня. Изначально сообщалось о пяти жертвах. СКР возбудил дело о теракте. В Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен трехдневный траур.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Ракеты прилетели на завод».