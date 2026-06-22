Ракеты прилетели на завод

В День памяти и скорби 22 июня вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Воронежу. В результате атаки погибли пятеро, пострадали несколько десятков человек, а повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей и производственные помещения предприятия. В границах нескольких улиц Железнодорожного района Воронежа введен режим чрезвычайной ситуации, оперативные службы продолжают исследовать территорию попавшего под удар завода. Городские власти заявили о готовности организовать пункты временного размещения и перекрыли часть проспекта на левом берегу.

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Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Виды Воронежа

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В понедельник, в 11:40 в Воронежской области была объявлена ракетная опасность. В областном центре включили сирены воздушной тревоги, после чего раздался взрыв, который был слышен в нескольких районах. Над левым берегом поднялся густой черный дым.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев спустя час после обстрела сообщил, что над Воронежем были уничтожены «несколько высокоскоростных воздушных целей».

В результате атаки, по его словам, погибли пять человек, а несколько десятков обратились за медицинской помощью. Сильные повреждения получили верхние этажи производственных помещений предприятия, название которого губернатор не раскрыл, а также несколько многоквартирных домов и автомобилей.

В связи с атакой губернатор Александр Гусев провел заседание оперативного штаба. На нем было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в пределах нескольких улиц Железнодорожного района Воронежа. По данным на середину дня, оперативные службы еще обследовали территорию пострадавшего предприятия. Председатель облдумы Юрий Матузов в своем Telegram-канале заявил, что количество пострадавших растет, но точное число не назвал.

После завершения работ оперативных служб местная управа осмотрит пострадавшее имущество в соседних домах. Мэр Воронежа Сергей Петрин сказал, что в случае необходимости городские власти готовы организовать пункты временного размещения для местных жителей. Владельцам поврежденных автомобилей будут выплачены компенсации. После обстрела в Воронеже перекрыли участок Ленинского проспекта между улицами Димитрова и Остужева, а также временно изменили маршруты следования 16 автобусов.

В середине дня Воронежский областной центр крови объявил срочный сбор донорской крови.

Спустя два часа после публикации объявления в социальных сетях запасы крови были восполнены. В сообщениях о сборе центр не упоминал ракетный обстрел Воронежа.

С начала года губернатор Александр Гусев еще три раза сообщал об уничтожении над Воронежской областью «высокоскоростных воздушных целей». В феврале и мае такие атаки со стороны Украины не приводили к пострадавшим или разрушениям. В последний раз серьезный ракетный удар Воронеж пережил в ноябре прошлого года, когда над городом были сбиты четыре ракеты ATACMS американского производства. В результате той атаки никто не пострадал. Местные власти сообщали, что обломками ракет были повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также частное домовладение. Из-за обнаружения неразорвавшихся блоков ракет в юго-западной части города власти временно эвакуировали жителей садового товарищества.

Сергей Толмачев, Воронеж