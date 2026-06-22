СКР возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на Воронеж

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте из-за ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежу. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. При ударах погибли пять человек.

Госпожа Петренко уточнила, что дело возбудили по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК в связи с массированной атакой на объекты гражданской и промышленной инфраструктуры города. На месте работают следователи и оперативные службы. Они изымают предметы, имеющие значение для расследования. СКР даст уголовно-правовую оценку действиям ответственных лиц из числа ВСУ, сообщила представитель ведомства.

Сегодня губернатор Александр Гусев заявил, что из-за атаки погибли пять человек и несколько десятков обратились за медицинской помощью. По данным главы региона, сильнее всего оказалось повреждено промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Пожар на нем уже потушен, продолжается разбор завалов. Кроме того, при падении обломков БПЛА повреждения получили 10 многоквартирных домов и шесть частных.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Ракеты прилетели на завод».