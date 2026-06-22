Пять человек погибли при ракетной атаке ВСУ на Воронеж
При ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Воронеж 22 июня погибли пять человек. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Большую часть пострадавших отпустили домой после оказания помощи. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб. Пострадавшим с серьезными ранениями — по 300 тыс. руб.
Сильнее всего при атаке повреждено промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, добавил господин Гусев. Большинство сотрудников не пострадали, так как успели укрыться в убежище. Пожар потушен, продолжается разбор завалов. В воздухе не обнаружено превышений концентраций опасных веществ. Кроме того, при падении обломков БПЛА было повреждено 10 многоквартирных домов и шесть частных. Власти получили 50 обращений о поврежденных автомобилях.
Прошлой ночью над Воронежской областью сбили 18 беспилотников, сообщал губернатор. Утром в регионе объявили ракетную опасность, после чего Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей.
Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Ракеты прилетели на завод».