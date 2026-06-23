В Воронежской области объявлен трехдневный траур после ракетного обстрела ВСУ

В Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен траур из-за вчерашнего ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Александр Гусев сообщил о подписании указа в Telegram-канале.

В регионе приспустят государственные флаги. Местным телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано убрать из эфира развлекательные передачи и отменить соответствующие мероприятия.

При ударе по Воронежу 22 июня погибли пять человек, еще десятки — пострадали. В левобережной части города повреждено промышленное предприятие. Возникший на заводе пожар уже потушили, сейчас продолжается разбор завалов. Также повреждения получили 10 многоквартирных и шесть домов. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте.

Подробнее об обстреле — в материале «Ъ» «Ракеты прилетели на завод».