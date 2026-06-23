В Воронежской области объявлен трехдневный траур после ракетного обстрела ВСУ
В Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен траур из-за вчерашнего ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Александр Гусев сообщил о подписании указа в Telegram-канале.
В регионе приспустят государственные флаги. Местным телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано убрать из эфира развлекательные передачи и отменить соответствующие мероприятия.
При ударе по Воронежу 22 июня погибли пять человек, еще десятки — пострадали. В левобережной части города повреждено промышленное предприятие. Возникший на заводе пожар уже потушили, сейчас продолжается разбор завалов. Также повреждения получили 10 многоквартирных и шесть домов. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте.
Подробнее об обстреле — в материале «Ъ» «Ракеты прилетели на завод».
Ракетный обстрел Воронежа, о котором идет речь в новости, не является единичным инцидентом. Воронежская область, будучи приграничным регионом, регулярно подвергается атакам со стороны украинских Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции. Эти атаки включают использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет.
В ноябре прошлого года (2025 год) Воронеж пережил серьезный ракетный удар, когда над городом были сбиты четыре американские ракеты ATACMS. Тогда обошлось без пострадавших, но были повреждены крыши геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и частное домовладение. Ранее, 10 января 2026 года, массированная атака беспилотников также была квалифицирована МИДом России как теракт, в результате которой пострадали четверо, одна из которых скончалась.