В Петербурге задержали предполагаемого помощника украинских мошеннических колл-центров

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в содействии украинским мошенническим колл-центрам. Об этом сообщили в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржец стал фигурантом дела о работе оборудования для подмены номеров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Петербуржец стал фигурантом дела о работе оборудования для подмены номеров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый установил специальные устройства — СИМ-боксы, позволяющие осуществлять звонки с подменой номеров. Через это оборудование мошенники организовывали обзвон жителей России.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УФСБ совместно с полицией обнаружили и изъяли технику. У мужчины нашли ноутбук, 13 СИМ-боксов, 10 коммутаторов, 10 Wi-Fi-роутеров и два мобильных телефона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ — незаконное использование оборудования для пропуска трафика. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Матвей Николаев