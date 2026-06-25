Число получателей соцподдержки и жилищных субсидий выросло в Калининградской области

В Калининградской области в 2025 году заметно увеличилось число жителей, получающих меры социальной поддержки. По данным Калининградстата, за год количество получателей выросло на 12,3 тыс. человек и достигло 161,5 тыс., что на 8,2% больше показателя начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области число получателей соцподдержки за год выросло до 161,5 тысячи человек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Калининградской области число получателей соцподдержки за год выросло до 161,5 тысячи человек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Если в первом квартале различные меры поддержки получали 149,2 тыс. жителей региона, то к середине года показатель увеличился до 153,7 тыс., по итогам девяти месяцев — до 157,3 тыс., а к концу года достиг максимального значения.

Рост зафиксирован и среди семей, пользующихся жилищными субсидиями. В начале года компенсацию расходов на оплату ЖКУ получали 12 тыс. семей, а к концу года — уже 13,2 тыс., что на 10% больше. Самый заметный прирост пришелся на первое полугодие, после чего показатель ненадолго снизился и вновь начал расти.

Одновременно увеличился размер поддержки. Среднемесячная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг в расчете на одну семью в 2025 году составила 1,6 тыс. рублей — это на 277 рублей, или на 20,9%, больше по сравнению с предыдущим годом.

Матвей Николаев