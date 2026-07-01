Как ликеро-водочный завод меняется вместе с рынком

В июле текущего года Ярославский ликеро-водочный завод отметит 125-летие. Предприятие прошло путь от дореволюционного завода по очистке спирта до современного производства, переживающего второе рождение после кризиса 2010х. Сегодня завод развивает собственные бренды, наращивает экспорт, инвестирует в модернизацию и разрабатывает новые рецептуры в условиях меняющегося рынка. О том, что стоит за этим возрождением, как развивается контрактное производство и почему растет спрос на настойки и джин в интервью «Review.Ярославль» рассказал управляющий ЯЛВЗ Владислав Георгиевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий Ярославского ЛВЗ Владислав Георгиевский

Фото: Ольга Распутина, Ъ-Ярославль, Ольга Распутина Управляющий Ярославского ЛВЗ Владислав Георгиевский

Фото: Ольга Распутина, Ъ-Ярославль, Ольга Распутина

Дата без даты — 1 июля заводу исполняется 125 лет. Эта дата — точные архивные данные или скорее условность? — Точная дата основания — вопрос, скорее, внутренних договоренностей. В ходе ремонтных и реставрационных работ на территории предприятия периодически обнаруживаются артефакты различной степени сохранности — от старых построек до архивных предметов, которые мы передаем в музей завода. И, судя по этим находкам, освящение производства произошло примерно 27-28 июня, тогда как сам запуск производства — 1-2 июля — дата, которая закрепилась в открытых источниках как День рождения завода. — Как планируете отпраздновать? — Мы воспринимаем юбилей как значимое событие для всего предприятия, но масштабных торжеств не планируется. В первую очередь будем чествовать сотрудников, передовиков и ветеранов производства. Для нас это возможность подчеркнуть преемственность поколений и значение предприятия для региона.

Смена поколений: от водки к настойкам — Юбилей — хороший повод не только подвести итоги, но и оценить, как изменилась сама отрасль. Какие тенденции сегодня определяют развитие алкогольного рынка? — Мы видим устойчивый рост интереса к настойкам, джину и другим напиткам с ярким вкусом. И дело не в акцизах. Главный драйвер — смена поколений. Зумеры считают водку «скуфским» напитком. Им важнее вкус, современная подача, натуральность и невысокая доля алкоголя. На этот сегмент влияет и фактор импортозамещения на фоне ограничений ввоза зарубежной продукции. Но при этом и классическая водка по-прежнему сохраняет свои позиции, особенно на экспортных направлениях, хотя темпы роста ее производства и замедляются. — И как реагируете на этот тренд? — Развиваем направление настоек и джина. При этом выбрали наиболее трудоемкий путь с использованием натурального сырья без химических добавок. Это сложно и затратно — ярко влияет стоимость сезонного сырья. Но мы видим устойчивый спрос на продукты из натурального сырья, несмотря на то, что их производство обходится дороже. — К слову о честности и традициях. Мне показалось, что с полок пропала ярославская сливянка. Что с нею стало? — Сливянка — это историческая настойка Ярославского завода рецептуры 1950-х годов. Чтобы напиток имел право называться сливянкой, он должен строго соответствовать ГОСТу и рецептурному справочнику, включая относительно высокое содержание сахара. Но современные тренды на ЗОЖ диктуют свои правила — люди стараются снижать высокое потребление сахара. И она не пропала, мы просто пошли на компромисс — оставили сливянку для ценителей, выпустив, при этом, сливовую, где снизили сахар до минимально допустимых ГОСТом пределов, сохранив вкус за счет использования нескольких видов чернослива традиционной и дымной сушки. Мы сами готовим натуральные морсы, варим сахар для карамельного колера. Это наш ноу-хау. — Планируете ли расширять ассортимент по видам напитков, например виски, ром, текила и другие? — Мы придерживаемся достаточно консервативного подхода. Считаем, что нужно развиваться в тех сегментах, где уже накоплена экспертиза и есть сильные компетенции. Мы хорошо понимаем производство водки, настоек и джина, по которому, к слову, получили высокие профессиональные оценки. Остальные продукты — это другие технологии и компетенции, которыми мы не обладаем. Поэтому сейчас основной фокус — совершенствование существующих рецептур и технологий. Из новых сегментов внимательно следим за рынком слабоалкогольной продукции и коктейлей, но говорить о конкретных проектах пока еще слишком рано.

Контрактное производство и экспорт — Несколько лет назад значительную долю вашего бизнеса занимал контрактный розлив. Какова ситуация сейчас? — Когда производство только восстанавливалось в 2017-2018 г.г., контрактное направление занимало 80-90% объемов производства. Сегодня ситуация изменилась. Соотношение составляет примерно 60-70% собственного розлива и 30-40% контрактного. Но для нас это важное направление. Оно позволяет эффективно загружать производственные мощности, создавать рабочие места и обеспечивать дополнительную выручку предприятию. — А как при этом технически устроен процесс? — Мы работаем по рецептуре заказчика, согласовывая с ним используемое сырье и поставщиков. При этом вода наша собственная, из скважины, расположенной на территории предприятия, эксплуатируется с 1901 года. Заказчик дегустирует продукт на всех этапах, и только когда полученный результат его полностью устраивает, начинается реализация. — Насколько активно развивается экспорт? — Сегодня мы работаем практически со всеми странами СНГ, поставляем продукцию в Казахстан, Армению, Туркменистан и другие государства. Активно развиваем поставки в Китай и Индию. Ранее существенная часть экспорта была ориентирована на Европу и США, однако в связи с изменением геополитической обстановки мы полностью переориентировали экспортные потоки. Основным же продуктом на экспорт конечно же остается водка — для зарубежного потребителя русская водка по-прежнему является узнаваемым и востребованным брендом.

Кадры и корпоративная культура — Предприятие с такой историей — это не только здания, оборудование и технологии, это еще и люди. Как сейчас живет коллектив завода? — У нас очень самобытный коллектив. Есть те, кто помнит предприятие еще в 90-е. Счастливые люди! И мы их очень бережем. Для нас они — важный носитель производственной культуры и опыта. Но нехватка молодых и свежих мозгов и рук чувствуется. Наиболее остро ощущается нехватка технических специалистов — механиков, слесарей, наладчиков оборудования. Поэтому мы уделяем большое внимание корпоративной культуре, социальным программам и внутренним коммуникациям. Есть программа мотивации за выслуги лет, добровольное медицинское страхование, собственная столовая, различные мероприятия для сотрудников и членов их семей. Всего на предприятии трудится более 300 человек, средняя заработная плата — 70 тыс.руб. Учитывая специфику — пищевое производство — женщин больше, чем мужчин, примерно 65% на 35%. Женщины больше задействованы в лаборатории и производственных подразделениях, мужчины — на технических должностях и в службах обеспечения производства. Я убежден, что корпоративная культура играет ключевую роль в успехах предприятия. Можно разработать любую стратегию развития, но без вовлеченной команды реализовать ее невозможно.

О решениях, качестве и стратегиях — Инвестиции в новую линию розлива пришлись на непростой период. Были сомнения, что проект окупится? — Это был серьезный инвестиционный финансово-энергоемкий проект. Его запуск пришелся на сложный период, связанный с санкционными ограничениями и логистическими трудностями. Однако сегодня эта линия позволяет работать со сложными формами тары и упаковки, использовать дополнительные элементы оформления продукции и выпускать широкий ее ассортимент. Раньше была одна пробка и этикетка. А бутылка сегодня — уже не просто бутылка, а маленький информационный носитель. Новая линия позволяет работать с разными формами тары и наносить на нее контрэтикетку с составом, акцизную марку, кольеретку, индикатор температуры хранения и защитный элемент укупорки — и все это с разными бутылками и на высокой скорости. Без такой модернизации нам было бы сложно конкурировать в части ассортимента, упаковки и контрактного производства. — Рынок крепкого алкоголя остается высококонкурентным рынком. Где проходит граница между оптимизацией себестоимости и качеством продукта? — Мы ежемесячно проводим слепые дегустации с участием сотрудников лаборатории и приглашенных независимых дегустаторов. Сравниваем пять-шесть образцов продукции разных брендов в одном ценовом и вкусовом сегментах. И пока наш продукт не займет два раза подряд первые места в этих тестах, мы его не выпустим на рынок. Если же на предприятие поступает негативная обратная связь от потребителя о качестве наших уже реализованных напитков, у нас всегда есть контрольные образцы каждой партии с датой розлива, и мы можем провести лабораторную оценку и дать заключение. — В начале встречи вы отметили, что потребитель формирует продуктовую линейку предприятия. В этой логике, существует ли набор гипотез как предугадать и предвосхитить этот запрос потребителя, чтобы дать ему продукт еще до того, как рынок «созреет»? — Мы формируем собственные гипотезы и образ результата, используя фокус-группы и российские и мировые тренды. Но, на мой взгляд, одно невозможно без другого. Если слышать потребителя, но не развиваться, можно навсегда остаться в роли догоняющего. Если пытаться только изобрести что-то новое, велик риск ошибиться. Поэтому тут важен баланс. Именно так и появляются продукты, которые со временем становятся частью потребительской культуры.

Беседовал Алексей Доскин