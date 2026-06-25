«НевинномысскТракСервис» банкрот: долг перед «Логотранс» — 20,7 млн рублей

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Ставропольского края и открыл процедуру наблюдения в отношении ООО «НевинномысскТракСервис» до 16 декабря 2026 года. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Апелляционный суд отменил решение АС Ставрополья от 23 марта 2026 года по делу, вынесенное по апелляционной жалобе учредителя ООО «НевинномысскТракСервис» Виктории Жуковой, и принял новый судебный акт.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «НевинномысскТракСервис» зарегистрировано в 2013 году в Ставрополе. Компания занимается розничной торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Учредителем компании является Виктория Жукова. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 2,1 млрд руб., прибыль — 11,8 млн руб.

Суд включил требования ООО «Логотранс» в третью очередь реестра кредиторов на общую сумму 20 707 707 руб. 36 коп. В их составе: основной долг — 17 898 434 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 2 398 017 руб. 36 коп. и расходы по уплате госпошлины — 411 256 руб. Требования в части процентов в размере 2 398 017 руб. 36 коп. подлежат удовлетворению после погашения основной задолженности.

Помимо этого, с ООО «НевинномысскТракСервис» в пользу ООО «Логотранс» взыскано 100 000 руб. государственной пошлины.

Временным управляющим утверждён арбитражный управляющий Олег Куликовский из числа членов Союза менеджеров и арбитражных управляющих. Его ежемесячное вознаграждение составит 30 000 руб. В десятидневный срок с даты вынесения постановления Куликовский обязан опубликовать сведения о своём утверждении в официальном издании Правительства РФ и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Постановление вступает в силу с момента принятия. Его можно обжаловать в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев через суд первой инстанции.

Тат Гаспарян