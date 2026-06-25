Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону неустановленный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

В Ростове-на-Дону неизвестный совершил наезд на ребенка, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Происшествие случилось на проспекте 20-летия Октября. Предварительно, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил 11-летнего пешехода. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд