В Ростове-на-Дону неустановленный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

В Ростове-на-Дону неизвестный совершил наезд на ребенка, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Происшествие случилось на проспекте 20-летия Октября. Предварительно, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил 11-летнего пешехода. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Константин Соловьев