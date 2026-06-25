В Ульяновской области ограничили продажу топлива

Правительство Ульяновской области с 25 июня ввело ограничения на продажу топлива «для устранения спекуляций» и стабилизации ситуации. Купить бензина можно не более 40 л на одну машину, дизельного топлива — не более 100 л на легковушку и не более 300 л для грузовых автомобилей и автобусов.

Решение было принято на вчерашнем заседании регионального оперативного штаба. Также вводится запрет на продажу бензина и дизельного топлива в «потребительскую тару и иные емкости». Для экстренных и оперативных служб, спецтехники ЖКХ и ТЭК, пассажирского общественного транспорта, сельхозтоваропроизводителей топливо продают без ограничений.

«Данные меры временные и будут действовать до особого распоряжения»,— заверили в пресс-службе правительства.

Ограничения на продажу бензина в разных регионах России начали вводить с конца мая. Сейчас подобные меры действуют более чем в 20 регионах, в том числе в Белгородской, Брянской и Курской областях. В Минфине заверили, что новые меры поддержки российского топливного рынка не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета.

О предложениях «Роснефти» по нормализации ситуации — в материале «Ъ» «Стабилизатор напряжения».