Составлено ИИ-Ассистентъ

Кризис на топливном рынке России, который привёл к росту цен на заправках и дефициту в регионах, не является новым явлением. Аналогичные проблемы уже наблюдались в 2011 и 2018 годах, что заставляло власти принимать экстренные меры. С 2014 года действует налоговый манёвр, направленный на снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным ростом налога на добычу полезных ископаемых, что выровняло экспортные и внутренние цены на нефть и повысило цены на нефтепродукты внутри страны. Для компенсации этого в 2018 году был введён топливный демпфер. Однако механизм демпфера оказался несовершенным и плохо работал при нестабильном курсе рубля и колебаниях цен на нефть, что приводило либо к нехватке выплат для рентабельной работы НПЗ, либо к их «сверхприбылям», по мнению Минфина.

В сентябре 2023 года под давлением Минфина правительство скорректировало параметры демпфера, снизив выплаты нефтяникам на 50%. Это привело к скачкообразному росту цен на топливо, что потребовало вмешательства президента, отмены изменения методики расчёта и введения запрета на экспорт бензина. Однако эмбарго на бензин полностью ситуацию не стабилизировало, и в некоторых регионах наблюдался дефицит, а биржевые цены обновляли годовые максимумы.

В ответ на возникающие дефициты на топливном рынке РФ правительство уже вводило ограничения экспорта, например, до конца 2025 года на бензин и на дизтопливо с некоторыми исключениями для НПЗ. Обсуждались меры по обнулению ввозных таможенных пошлин на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также временное разрешение на использование монометиланилина (ММА) — присадки для повышения октанового числа. Последняя мера вызывала критику со стороны некоторых игроков, так как бензин ниже класса «Евро-5» опасен для современных двигателей и может способствовать выпуску «серого» топлива. В начале 2026 года эксперты допускают нехватку топлива в сезон высокого спроса, так как запрет на экспорт не сможет полностью стабилизировать ситуацию из-за простоев НПЗ.

Минфин на протяжении многих лет участвует в регулировании топливного рынка, стремясь сократить выплаты нефтяникам из бюджета, что, в свою очередь, влияло на цены на топливо. Доходы российского бюджета от нефти и газа на протяжении 2023 года сокращались, и для их компенсации Минфин продавал юани на бирже. При этом в структуре доходов бюджета растёт доля ненефтегазовых поступлений.