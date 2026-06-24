В Минфине исключили дополнительные траты бюджета из-за новых топливных мер
Новые меры поддержки российского топливного рынка не потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
«У нас идет сокращение выплат по обратному акцизу в связи с сокращением объемов переработки. Поэтому мы не ожидаем дополнительных расходов бюджета»,— сказал господин Сазанов журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, «все будет сбалансировано».
Ситуация на российском топливном рынке обострилась в конце мая. Это произошло из-за сокращения предложения, что привело к росту цен на АЗС и дефициту в некоторых регионах. Временные ограничения на продажу топлива ввели в Крыму, Саратовской области, Воронежской области, Омской области, Томской области и ряде других регионов.
Вице-премьер Александр Новак оценил сложившуюся ситуацию как непростую и заявил, что правительство рассматривает временный запрет на экспорт дизельного топлива. Глава Роснефти Игорь Сечин направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил предоставить приоритетный доступ к бирже для конечных покупателей, ввести отдельные нормативы биржевых продаж для крупных нефтекомпаний и направить на биржу все топливо, выпущенное по стандартам Евро-3.
Подробнее о ситуации на топливном рынке — в материале «Ъ».
Кризис на топливном рынке России, который привёл к росту цен на заправках и дефициту в регионах, не является новым явлением. Аналогичные проблемы уже наблюдались в 2011 и 2018 годах, что заставляло власти принимать экстренные меры. С 2014 года действует налоговый манёвр, направленный на снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным ростом налога на добычу полезных ископаемых, что выровняло экспортные и внутренние цены на нефть и повысило цены на нефтепродукты внутри страны. Для компенсации этого в 2018 году был введён топливный демпфер. Однако механизм демпфера оказался несовершенным и плохо работал при нестабильном курсе рубля и колебаниях цен на нефть, что приводило либо к нехватке выплат для рентабельной работы НПЗ, либо к их «сверхприбылям», по мнению Минфина.
В сентябре 2023 года под давлением Минфина правительство скорректировало параметры демпфера, снизив выплаты нефтяникам на 50%. Это привело к скачкообразному росту цен на топливо, что потребовало вмешательства президента, отмены изменения методики расчёта и введения запрета на экспорт бензина. Однако эмбарго на бензин полностью ситуацию не стабилизировало, и в некоторых регионах наблюдался дефицит, а биржевые цены обновляли годовые максимумы.
В ответ на возникающие дефициты на топливном рынке РФ правительство уже вводило ограничения экспорта, например, до конца 2025 года на бензин и на дизтопливо с некоторыми исключениями для НПЗ. Обсуждались меры по обнулению ввозных таможенных пошлин на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также временное разрешение на использование монометиланилина (ММА) — присадки для повышения октанового числа. Последняя мера вызывала критику со стороны некоторых игроков, так как бензин ниже класса «Евро-5» опасен для современных двигателей и может способствовать выпуску «серого» топлива. В начале 2026 года эксперты допускают нехватку топлива в сезон высокого спроса, так как запрет на экспорт не сможет полностью стабилизировать ситуацию из-за простоев НПЗ.
Минфин на протяжении многих лет участвует в регулировании топливного рынка, стремясь сократить выплаты нефтяникам из бюджета, что, в свою очередь, влияло на цены на топливо. Доходы российского бюджета от нефти и газа на протяжении 2023 года сокращались, и для их компенсации Минфин продавал юани на бирже. При этом в структуре доходов бюджета растёт доля ненефтегазовых поступлений.