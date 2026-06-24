Электроснабжение в Севастополе планируют восстановить к вечеру

Энергетики завершают восстановительные работы поврежденной инфраструктуры Севастополя. Свет в домах ориентировочно появится к вечеру — в период с 20:00 до 21:00, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава города призвал жителей после восстановления электроснабжения не включать все электроприборы одновременно.

«После длительного отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. Подключайте технику постепенно. Спасибо за ваше терпение и понимание»,— отметил Михаил Развожаев.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в результате ночной атаки ВСУ повреждена часть энергетической инфраструктуры Севастополя. Северную сторону, отдаленные районы и севастопольскую зону ЮБК удалось подключить по резервным схемам электроснабжения. Наиболее сложная ситуация сохраняется в части Ленинского и Гагаринского районов, где повреждены объекты, питающие густонаселенные микрорайоны.

Кроме того, продолжается работа по решению вопросов с поставками топлива — взаимодействие ведется с федеральным штабом под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Михаил Развожаев отметил, что в ближайшие недели ситуация останется непростой.

Алина Зорина