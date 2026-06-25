МТС увеличит пропускную способность сети в Адыгее в полтора раза

Компания «МТС» сообщила, что до конца 2027 года пропускная способность сети в Республике Адыгея вырастет в полтора раза. Также, по словам представителей оператора, улучшится покрытие в районах новостроек, автомагистралей, новых туристических объектов и небольших населенных пунктов региона. В 2026–2027 годах в техническое развитие Адыгеи оператор планирует вложить свыше 300 млн руб.

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Самое большое количество новых объектов связи от оператора «российской тройки» запускается в Майкопском и Тахтамукайском районах республики. На этих территориях планируется обеспечить ковровое покрытие с высокой скоростью передачи данных. В Теучежском, Красногвардейском, Кошехабльском районах — работа будет направлена на расширение емкости и пропускной способности сети.

«За первое полугодие связь уже улучшилась в аулах Новая Адыгея, Новобжегокай, поселках Энем и Тульском, хуторах Чернышев и Ипатьевский. А также на территориях новостроек: в ЖК "Дарград"»,— сообщили в МТС.

В ближайшие месяцы оператор планирует устранить белые пятна в небольших населенных пунктах Хомуты и Дружный. На сельских территориях развитие сети идет с помощью базовых станций отечественного производства «Иртея». В станице Даховской, где фиксируется прирост турпотока, российские базовые станции будут дополнительно установлены для ускорения мобильного интернета. Также МТС планирует улучшить голосовую связь и интернет в новой рекреационной зоне Майкопа — лесопарке Мэздах.

«Мы видим, как ежегодно увеличивается турпоток в республику. А также растет плотность районов с новостройками в непосредственной близости к Краснодару. В республике при развитии сетей есть ряд сложностей, связанных в первую очередь с резкой контрастностью ландшафта, большим количеством природоохраняемых и сельскохозяйственных территорий. Поэтому наш масштабный проект по стройке предусматривает разные технические решения под многообразие задач в каждой локации. В частности, с использованием российского оборудования, которое позволяет охватить связью большие территории относительно небольшим количеством размещаемых объектов связи»,— отметил директор МТС в Краснодарском крае и республике Адыгея Сергей Ласкавый.

Василий Хитрых