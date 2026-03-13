Владелец «Ярды Superbar» в Воронеже обжалует решение о сносе в кассации

Арбитражный суд Центрального округа принял кассационную жалобу местного предпринимателя Юсифа Халилова о признании самовольными его построек, в числе которых ресторан «Ярды Superbar». Он пытается отменить решения двух первых инстанций о сносе объектов. Заседание назначено на 15 апреля, следует из картотеки арбитражных дел.

Накануне в управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области сообщили, что исполнили решение суда об обеспечительной мере в виде закрытия «Ярды Superbar». Они уточнили, что в отношении владельца ресторана, гаража и хозяйственных построек (Юсифа Халилова) возбуждено исполнительное производство.

В тот же день в соцсетях «Ярды Superbar» появилась информация о том, что заведение продолжает работу. «В подобных случаях судебные приставы не вправе опечатывать или закрывать здание, а также физически препятствовать доступу в помещение. Их полномочия ограничиваются вынесением требований об исполнении судебного акта и применением штрафных санкций в случае его неисполнения»,— поясняли свою позицию представители ресторана.

Сегодня они отказались от протеста и решили приостановить работу на выходные, отметив, что «Ярды Superbar» «официально не закрыт». «Это решение принято исключительно для того, чтобы избежать возможных неудобств для наших гостей, пока ситуация находится в процессе рассмотрения»,— говорится в сообщении в соцсетях заведения.

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск мэрии и признал самовольными постройками единый объект недвижимости на Енисеевской, включающий двухэтажный гараж (334 кв. м), здание ресторана (1 256 кв. м) и хозпостройку (256 кв. м). Суд обязал Юсифа Халилова снести их за свой счет в течение трех месяцев. В январе 2026-го 19-й апелляционный арбитражный суд подтвердил это решение.

17 августа 2025 года господин Халилов был задержан по подозрению в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), однако в последствии его освободили из-под стражи.

Алина Морозова