Суд постановил снести ресторан на Петровской набережной в Воронеже

19-й Апелляционный арбитражный суд подтвердил снос ресторана «Ярды Superbar», расположенного на Петровской набережной в Воронеже. Судебная инстанция поддержала решение арбитражного суда региона, который ранее удовлетворил иск мэрии и признал постройки индивидуального предпринимателя (ИП) Юсифа Халилова самовольными.

В сентябре 2025 года арбитраж признал незаконным единый объект недвижимости, расположенный на земельных участках по улице Енисеевской, 3, 3в и 5. В его состав входят двухэтажный гараж площадью 334 кв. м, двухэтажное нежилое здание площадью 1 256 кв. м, в котором размещается ресторан «Ярды», а также двухэтажная хозпостройка площадью 256 кв. м. Суд обязал индивидуального предпринимателя снести здание за счет собственных средств в течение трех месяцев и взыскать судебные издержки в размере около 125 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, предприниматель выкупил три земельных участка в районе Петровской набережной. Все они находятся в границах культурного слоя Воронежа, который имеет статус объекта археологического наследия. Представители мэрии указывали, что для строительства в такой зоне требуется специальное разрешение. По их данным, соответствующие документы имелись лишь на один участок, где ранее располагался жилой дом площадью около 400 кв. м.

После перевода здания в нежилой фонд в нем было открыто кафе. В дальнейшем, по материалам суда, Юсиф Халилов объединил участки, демонтировал дом и возвел ресторан общей площадью порядка 1 700 кв. м. При этом, по утверждению истца, объект был частично размещен на соседних земельных участках, а подключение к городской системе канализации было выполнено самовольно.

В документах указано, что ИП не представил доказательств того, что спорный объект относится к числу построек, не требующих разрешения на строительство, а также не подтвердил получение разрешения.

Решение может быть обжаловано в течение месяца. Одновременно суд отказал Юсифу Халилову во встречном иске, в котором он просил признать за ним право собственности на самовольную постройку площадью 1690,1 кв. м, расположенную на тех же участках.

Ранее господин Халилов фигурировал в уголовном деле о даче взятки. Он был задержан 17 августа по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ, и впоследствии освобожден из-под стражи.

Анна Швечикова