В «Ярдах» от сноса

Воронежский предприниматель Юсиф Халилов направил в арбитражный суд региона встречный иск к администрации облцентра о признании права собственности на самовольную постройку рядом с Петровской набережной — в здании располагается принадлежащий бизнесмену ресторан «Ярды Superbar». Судебная тяжба длится с августа 2022 года — мэрия требует признать ресторан и расположенный рядом гараж самовольными постройками, привести первое здание в соответствие с параметрами разрешенного строительства и снести второе. Эксперты считают, что шансы узаконить постройки невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебный спор о судьбе заведения начался в августе 2022 года

Фото: Егор Снетков Судебный спор о судьбе заведения начался в августе 2022 года

Фото: Егор Снетков

Арбитражный суд Воронежской области принял к рассмотрению встречный иск предпринимателя Юсифа Халилова, который просит признать за ним право собственности на самовольную постройку — нежилое здание площадью 1690,1 ± 8,2 кв. м, расположенное в Воронеже на двух земельных участках по адресам: Енисеевская ул., 3в, 5, и Енисеевская ул., 3. Это следует из документов суда. По одному из этих адресов расположен ресторан «Ярды Superbar».

Судебный спор о судьбе заведения начался в августе 2022 года. В иске к предпринимателю городская администрация просит признать двухэтажное здание площадью 1256,6 кв. м, расположенное на участке по адресу: Енисеевская ул., 3в, 5, самовольной постройкой и привести его в соответствие с параметрами разрешенного строительства, установленными правилами землепользования и застройки и указанными в уведомлении о планируемом строительстве от сентября 2019 года. Кроме того, мэрия просит суд обязать Юсифа Халилова снести другую самовольную постройку на том же участке — двухэтажный гараж площадью 334,4 кв. м, а также предоставить ей право снести постройку самой, если предприниматель не выполнит демонтаж в 30-дневный срок.

Согласно материалам дела, в уведомлении о планируемом строительстве шла речь не о ресторане и гараже, а о двухэтажном индивидуальном жилом доме площадью 407 кв. м. За время разбирательства прошли две экспертизы, которые должны были ответить на вопросы о соответствии построенного здания заявленным параметрам, градостроительным, строительным, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам, определить его безопасность и возможные нарушения интересов третьих лиц.

Первое исследование, порученное ООО «Воронежский центр судебной экспертизы», не удовлетворило мэрию, поскольку не затронуло вопроса о нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия. Во втором случае эксперт ФБУ «Воронежский региональный центр судебной экспертизы» уволилась. Кроме того, стороны не представили необходимые документы. На очередном заседании в начале апреля этого года суд решил снова обратиться с вопросами к тому же ФБУ.

В мэрии сообщили, что предоставят комментарий только после того, как будет вынесено и вступит в силу судебное решение. Адвокат Сергей Шлабович, представляющий интересы Юсифа Халилова, объяснил несоответствие строения заявленным параметрам тем, что «были объединены два здания из трех, расположенных на этом участке». «Теперь необходимо в судебном порядке признать право собственности на строение»,— констатировал он. При этом, по мнению господина Шлабовича, исход спора будет зависеть от экспертизы. «Вопрос чисто технический,— полагает адвокат.— И, если будут обнаружены нарушения, снос — крайняя мера. Есть другие способы приведения в соответствие. Если пределы нарушены на 1 кв. м, это не значит, что нужно сносить здание площадью 1,7 тыс. кв. м. А гараж построен без каких-либо нарушений в установленном законом порядке. Почему администрация посчитала, что он является самовольным строением, я пока не понял».

При этом Сергей Шлабович полагает, что перед администрацией стоит вопрос об уточнении исковых требований. «Администрация просит привести здание в соответствие с уведомлением о строительстве жилого дома, а там нет жилого дома и земли, на которой разрешается жилищное строительство. Есть приказ управления жилищных отношений администрации города от 24 сентября 2021 года, согласно которому жилой дом был переведен в нежилое здание. Потом был изменен разрешенный вид использования земельного участка — все в соответствии с законом. Как можно ресторан привести в соответствие с уведомлением о строительстве жилого дома? Непонятно»,— рассуждает представитель Юсифа Халилова.

«Поскольку строения, скорее всего, будут признаны самовольными постройками, а приведение их в соответствие с уведомлением о строительстве жилого дома невозможно, то с очень высокой долей вероятности суд согласится с требованиями о сносе,— считает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.— Такие решения в подобных ситуациях принимаются повсеместно, и их много, причем в последние годы можно говорить о лавинообразном росте».

Эксперт связала эту тенденцию с появлением в 2017 году Единого государственного реестра недвижимости и последовавшей масштабной ревизией, направленной на поиск нарушений градостроительных норм и правил землепользования. «В последние годы узаконить самострой стало практически невозможно, суды в подавляющем большинстве случаев принимают решения о сносе и в ситуациях, когда нарушитель не сносит постройки самостоятельно, выдают исполнительные листы, на основании которых производится принудительный демонтаж»,— отметила госпожа Барабаш.

Юрий Голубь