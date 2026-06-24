ЦИК разрешила электронное голосование на выборах в Свердловской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России одобрила использование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Свердловской области, сообщили в региональном избиркоме. В нем отметили, что в предыдущие годы электронный бюллетень вместо бумажного предпочли получить около 9% от общего числа избирателей на Среднем Урале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Для участия в ДЭГ необходимо подать заявление на портале "Госуслуги" с 3 августа и до 14 сентября включительно»,— пояснили в облизбиркоме, добавив, что ДЭГ дополняет привычный формат голосования и не является обязательным.

В целом, ДЭГ смогут воспользоваться 33 субъекта России в ходе более чем 640 избирательных кампаний в 2026 году, включая выбора депутатов Госдумы IX созыва. «Число зарегистрированных избирателей в регионах страны, где будет проводиться ДЭГ, составляет 48,4 млн человек. Из них 86% имеют подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуг", сопоставленную с Регистром избирателей, участников референдума»,— добавили в ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что они ведут работу с Минцифры России для включения ДЭГ в «белые списки», чтобы возможные перебои в работе мобильной связи не повлияли на процесс голосования. «Предусмотрена новая возможность: если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно, он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Члены участковой избирательной комиссии (УИК) проверят, не голосовал ли этот избиратель, и ему выдадут бумажный бюллетень»,— отметила госпожа Памфилова.

В облизбиркоме напомнили, что ДЭГ в Свердловской области будет применяться в пятый раз. В последний раз уральцы получали электронные бюллетени в 2025 году на досрочных выборах главы региона 12-14 сентября. По итогам голосования с учетом ДЭГ Денис Паслер («Единая Россия») получил поддержку 805 868 избирателей (61,3%), Александр Ивачев (КПРФ) — 200 410 (15,32%), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 166 399 (12,66%), Александр Каптюг (ЛДПР) — 80 084 (6,09%), Рант Краев («Новые люди») — 35 811 (2,72%).

В рамках ДЭГ за Дениса Паслера проголосовали 159 204 человек (66,89%), Александра Ивачева — 26 244 (11,03%), Андрея Кузнецова — 24 689 (10,37%), Александра Каптюга — 18 340 (7,71%), Ранта Краева — 9 008 (3,37%).

В 2026 году на территории Свердловской области пройдут выборы депутатов Госдумы РФ, законодательного собрания региона и 35 муниципальных дум. Всего по итогам трехдневного голосования 18-20 сентября на Среднем Урале будет избрано около 600 депутатов разных уровней. Поддержать кандидатов на 2 233 постоянных избирательных участках или через ДЭГ смогут более 3,2 млн избирателей в Свердловской области. На организацию выборов всех уровней на Среднем Урале намерены потратить более 600 млн руб.

Василий Алексеев