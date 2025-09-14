Паслер набрал на выборах свердловского губернатора 159 тыс. голосов через ДЭГ

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (выдвинут от «Единой России») получил 159 204 голоса избирателей на досрочных выборах главы Среднего Урала через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), следует из данных на портале наблюдения за ДЭГ. Всего онлайн бюллетень получили 237 485 уральцев из 259 604 заявившихся (явка превысила 91%).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Второе место по итогам онлайн-голосования занял вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев из КПРФ (его поддержали 26 244 уральца), третье — депутат Госдумы Андрей Кузнецов из «Справедливой России — Патриоты — За правду» (24 689), четвертое — депутат регионального заксобрания Александр Каптюг из ЛДПР (18 340), на последнем месте оказался депутат свердловского парламента Рант Краев из «Новых людей» (9 008).

Голосование на досрочных выборах губернатора проходило 12-14 сентября с 8:00 до 20:00. По данным облизбиркома на 18:00, кандидатов в очном и онлайн форматах поддержали 1 265 617 избирателей из 3 317 153 в регионе (явка составила 38,42%).

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев