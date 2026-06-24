Трамп анонсировал отправку американских инспекторов в Иран

Американские инспекторы присоединятся к экспертам МАГАТЭ для поиска иранских запасов высокообогащенного урана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с корреспондентом телеканала Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

Глава Белого дома заявил, что никакой спешки с прибытием инспекторов в страну нет. Тем не менее, по его словам, в конечном итоге эксперты МАГАТЭ отправятся в Иран, «чтобы найти этот высокообогащенный уран, который, как мы знаем, находится глубоко под землей». «Американские инспекторы присоединятся к МАГАТЭ»,— подчеркнул господин Трамп.

Отказ от около 440 кг высокообогащенного урана — одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, запасы находятся под обломками иранских ядерных объектов, разрушенных израильско-американскими ударами в июне 2025 года.

Телеканал Fox News сообщил, что запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. Дональд Трамп заявлял, что власти Ирана согласились на проведение инспекций ядерных объектов.

О планах международных инспекторов посетить Иран «Ъ» писал в материале «За ураном и за запахом ракет».