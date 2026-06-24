Трамп анонсировал отправку американских инспекторов в Иран
Американские инспекторы присоединятся к экспертам МАГАТЭ для поиска иранских запасов высокообогащенного урана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с корреспондентом телеканала Fox News.
Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP
Глава Белого дома заявил, что никакой спешки с прибытием инспекторов в страну нет. Тем не менее, по его словам, в конечном итоге эксперты МАГАТЭ отправятся в Иран, «чтобы найти этот высокообогащенный уран, который, как мы знаем, находится глубоко под землей». «Американские инспекторы присоединятся к МАГАТЭ»,— подчеркнул господин Трамп.
Отказ от около 440 кг высокообогащенного урана — одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, запасы находятся под обломками иранских ядерных объектов, разрушенных израильско-американскими ударами в июне 2025 года.
Телеканал Fox News сообщил, что запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. Дональд Трамп заявлял, что власти Ирана согласились на проведение инспекций ядерных объектов.
О планах международных инспекторов посетить Иран «Ъ» писал в материале «За ураном и за запахом ракет».
Заявление Дональда Трампа об отправке американских инспекторов в Иран происходит на фоне сложных отношений. США неоднократно заявляли о необходимости ликвидации всех мощностей Ирана по обогащению урана и требовали прозрачности в этом вопросе. В январе 2025 года США рассматривали возможность силового решения иранской ядерной проблемы, учитывая потенциальное ослабление системы ПВО Ирана после израильских авианалетов. Уже в июне 2025 года США наносили удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. При этом The Financial Times со ссылкой на иранские источники сообщала, что эти удары не затронули запасы обогащенного урана, поскольку они хранились в других местах.
За последний год МАГАТЭ неоднократно выражало обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана. В ноябре 2024 года отчёт МАГАТЭ показал, что Иран значительно увеличил запасы обогащённого до 60% урана, приближаясь к уровню, необходимому для создания ядерного оружия. При этом МАГАТЭ сообщало, что не получило от Ирана подтверждения о местонахождении запасов высокообогащенного урана. В ноябре 2025 года Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Иран предоставить информацию о запасах урана и допуск к ядерным объектам. Иран в ответ приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.
Согласно информации, полученной из документов, которые, предположительно, являются меморандумом о взаимопонимании между США и Ираном, запасы высокообогащенного иранского урана должны быть уничтожены на месте под контролем МАГАТЭ. Однако, иранское агентство Fars, ссылаясь на осведомленные источники, утверждает, что текст меморандума не содержит такого обязательства. МИД Ирана также отрицает наличие договоренностей о возобновлении полноценного сотрудничества с инспекторами МАГАТЭ, утверждая, что такие вопросы будут решаться исключительно в рамках окончательного соглашения.