За ураном и за запахом ракет

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 24 июня, что международные инспекторы планируют посетить ядерные объекты Ирана, к которым они лишились доступа после 12-дневной войны 2025 года. Это, по его словам, оговаривалось в американо-иранском меморандуме о взаимопонимании, дистанционно подписанном 17 июня. Тегеран, в свою очередь, отрицает, что брал на себя какие-либо обязательства по допуску к себе инспекторов. Со своей стороны президент США Дональд Трамп утверждает: Иран дал согласие на инспекции ядерных объектов и «крупных вооружений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Рафаэль Гросси решил прояснить ситуацию вокруг инспектирования ядерных объектов Ирана. «Существует меморандум о взаимопонимании, подписанный двумя президентами,— констатировал глава МАГАТЭ 24 июня в ходе посещения японской АЭС "Фукусима-1".— Там четко указано, что ядерная активность, которая касается объектов, содержащих ядерные материалы, будет контролироваться МАГАТЭ». Он добавил, что инспекторам так или иначе придется ехать в Иран для проверок. «Это произойдет»,— уверен господин Гросси.

В интервью японской телекомпании NHK днем ранее гендиректор МАГАТЭ пояснил: первоочередной задачей агентства в ходе таких инспекций будет определение того, где находятся запасы высокообогащенного урана, который, как принято считать, был погребен под завалами иранских ядерных центров во время 12-дневной войны 2025 года.

«Мы представляем себе эти места, но необходимо, чтобы Иран сообщил нам его (урана.— “Ъ”) местонахождение. Из-за того что часть хранилищ была разрушена при атаках, необходимо рассмотреть, как проводить проверки,— отметил Гросси.— Чем раньше это произойдет, тем лучше».

С того момента как в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал операцию «Народ как лев» против Ирана, МАГАТЭ столкнулось с запретом на проверку ядерной инфраструктуры Исламской Республики — от организации очных визитов до установки камер видеонаблюдения. Инспекторам было разрешено посещать только такие места, которые не вызывают никакого интереса с точки зрения возможного создания ядерного оружия, как АЭС в Бушере. За считаные дни до того, как 28 февраля началась последняя американо-израильская операция в Иране, Рафаэль Гросси предупреждал: если Тегеран не наладит сотрудничество с МАГАТЭ, инспекторы не смогут гарантировать мирный характер иранской ядерной программы.

«Иран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции высшего уровня на долгие годы вперед (бесконечность!),— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social 23 июня.— Это обеспечит "ядерную честность". Если бы они на это не согласились, никаких дальнейших переговоров не было бы!» Он добавил, что все американские корабли, дислоцированные на Ближнем Востоке, пока «остаются на своих местах на случай необходимости возобновления блокады» иранских портов.

Днем ранее также в Truth Social Трамп сообщил, что иранская сторона «согласилась на инспекции крупных вооружений», но не уточнил, что именно это за обязательства.

Тегеран, однако, отрицает, что обещал возобновить полноценное сотрудничество с инспекторами МАГАТЭ. Выступая 23 июня, официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил: «У нас не было ни встречи с гендиректором МАГАТЭ, ни планов по инспекции поврежденных ядерных объектов Ирана сотрудниками агентства». Дипломат отметил, что Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, поэтому власти Исламской Республики продолжат выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения. Что касается инспекций объектов, доступ к которым был приостановлен на фоне 12-дневной войны, то восстановление доступа будет зависеть от дальнейшего переговорного процесса и его результатов, сказал господин Багаи.

Эту позицию подтвердил 24 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. В соцсети X он написал: «Не существует никаких планов по обеспечению доступа (инспекторов.— “Ъ”) к атакованным объектам и ядерным материалам. Эти вопросы будут рассматриваться и решаться исключительно в рамках окончательного соглашения и в результате практических действий другой стороны».

Все достигнутые на сегодня договоренности Тегеран трактует как свою безоговорочную победу, не предполагающую практически никаких уступок с его стороны.

Выступая 24 июня в Баку на встрече Парламентского союза государств—членов Организации исламского сотрудничества, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, который участвует в переговорах с США, подчеркнул: меморандум о взаимопонимании стал «декларацией о поражении США». «Война была не просто военным столкновением — это была организованная попытка изменить стратегический баланс в регионе и навязать свою волю свободному государству,— сказал господин Галибаф.— Сопротивление иранского народа показало, что эпоха, когда независимым государствам навязывают свою волю, закончилась».

Нил Кербелов