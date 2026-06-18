Fox News: запасы высокообогащенного урана в Иране уничтожат на месте
Запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. МАГАТЭ будет контролировать этот процесс, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на текст подписанного США и Ираном меморандума.
В документе также содержится положение о немедленном открытии Ормузского пролива, прекращении боевых действий и постепенном снятии блокады иранских портов. Согласно тексту, Тегерану разрешат продажу нефти на международных рынках. Помимо этого, предусматривается создание фонда восстановления Ирана объемом 300 млрд долларов. Предполагается, что его участниками станут страны Персидского залива, при этом США не будут участвовать в финансировании механизма — об этом вчера заявлял президент Дональд Трамп.
Отдельный пункт касается ведения бизнеса в Иране. Американская сторона будет контролировать выдачу лицензий, исключений и разрешений, необходимых для работы иностранных компаний на иранском рынке. Как сообщает телеканал, снятие санкций с Тегерана предлагается связать с подписанием окончательного соглашения. В тексте указано, что его условия будут жестче по сравнению с текущими договоренностями.
Дональд Трамп объявил о подписании копии меморандума во время ужина в Версале, на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что обе стороны подписали меморандум о взаимопонимании.
Подписание меморандума между США и Ираном о прекращении войны и разблокировке Ормузского пролива происходит на фоне длительных и сложных переговоров об иранской ядерной программе. Ранее, до начала военной операции США и Израиля, Иран экспортировал через пролив до 1,6 млн баррелей нефти в день, но после блокады США объемы резко сократились. Соглашение, как сообщается, включает отказ Тегерана от разработки ядерного оружия, при этом США согласны разморозить иранские активы на $25 млрд и снять санкции с иранской нефти.
Судьба ядерной программы Ирана долгое время являлась камнем преткновения. Дональд Трамп в 2018 году вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), что привело к наращиванию Ираном запасов высокообогащенного урана. США настаивали на полной ликвидации всех мощностей по обогащению урана в Иране, тогда как Тегеран не соглашался с таким требованием и даже грозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае ужесточения санкций. Некоторые источники полагали, что у Ирана оставался доступ к запасам обогащенного урана на объектах, которые считались уничтоженными.
Несмотря на подписание меморандума, в Вашингтоне существуют опасения, что Иран не пойдет на уступки по ядерной программе. Ранее представители американской разведки предупреждали Трампа, что Тегеран вряд ли согласится на условия, предписывающие отказ от обогащенного урана и обладание ядерным оружием. Союзники Белого дома также высказывали недовольство условиями сделки, называя их «ужасными для Западного Иерусалима». В связи с этим возникает вопрос о долгосрочной стабильности соглашения, учитывая возможные «подводные камни» и потенциальную эскалацию конфликта в регионе, особенно вокруг Ормузского пролива, который ранее был заминирован Ираном.