Аракчи: Иран не планирует извлекать обогащенный уран из-под обломков ядерных объектов

Иранские запасы обогащенного урана находятся под обломками ядерных объектов, разрушенных израильско-американскими ударами. Об этом рассказал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью CBS News. Ядерный материал может быть извлечен под наблюдением МАГАТЭ, но пока таких планов нет, отметил министр.

«Наши ядерные объекты были атакованы, и теперь все под обломками», — заявил господин Аракчи в ответ на вопрос журналиста CBS о том, в чьем распоряжении находятся около 440 кг ядерного материала, который был у Исламской Республики.

«Если мы когда-либо решим извлечь его, это будет сделано под наблюдением агентства (Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). — “Ъ”)»,— отметил глава внешнеполитического ведомства. Однако, по его словам, в настоящий момент какие-либо планы по извлечению урана из-под завалов у Ирана отсутствуют.

Ранее New York Times со ссылкой на нескольких официальных лиц сообщала, что, по данным американской разведки, Иран может получить доступ к основному запасу высокообогащенного урана, который находится под обломками ядерного объекта в Исфахане после израильских ударов в июне 2025 года. Как отмечалось в публикации, этот запас урана может стать ключевым элементом для создания Ираном ядерного оружия.

В июне 2025 года в ходе 12-дневной войны ВВС Израиля нанесли удары по иранским ядерным центрам в Исфахане, Натанзе и Фордо. 21–22 июня 2025 года к военным действиям присоединились США, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам.

28 февраля 2026-го США и Израиль начали операцию против Ирана. Среди ее целей называли остановку иранских ядерной и ракетной программ. 1 марта США и Израиль дважды атаковали ядерный объект в Натанзе, повредив здания на территории комплекса. 12 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по ядерному центру «Талекан». Представители ЦАХАЛ заявили, что Иран предпринял шаги по его восстановлению.

