Трамп заявил о согласии Ирана на ядерные инспекции

Власти Ирана согласились на проведение инспекций ядерных объектов, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это обеспечит «ядерную честность», и без этого шага дальнейшие переговоры были бы невозможны.

«Несмотря на их протесты и ложные заявления об обратном, вкупе с барабанной дробью фейковых новостей, которые делают все возможное, чтобы сделать победу США как можно более мелкой и незначительной, Иран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции самого высокого уровня в долгосрочной перспективе (навсегда!!!)»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп добавил, что в ответ решил прекратить морскую блокаду Ирана. «Однако все корабли остаются на месте, если возникнет необходимость в восстановлении блокады, что на данный момент кажется крайне маловероятным»,— отметил американский президент. Он добавил, что переговоры между Ираном и США идут хорошо.

Иран и США 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, одним из условий которого стало открытие Ормузского пролива. Позже стороны начали переговоры об окончательном урегулировании конфликта. Первая встреча делегаций двух стран прошла 21 июня в Швейцарии.

Об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Деньги запишут себе в актив».