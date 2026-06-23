Трамп заявил о согласии Ирана на ядерные инспекции
Власти Ирана согласились на проведение инспекций ядерных объектов, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это обеспечит «ядерную честность», и без этого шага дальнейшие переговоры были бы невозможны.
«Несмотря на их протесты и ложные заявления об обратном, вкупе с барабанной дробью фейковых новостей, которые делают все возможное, чтобы сделать победу США как можно более мелкой и незначительной, Иран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции самого высокого уровня в долгосрочной перспективе (навсегда!!!)»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп добавил, что в ответ решил прекратить морскую блокаду Ирана. «Однако все корабли остаются на месте, если возникнет необходимость в восстановлении блокады, что на данный момент кажется крайне маловероятным»,— отметил американский президент. Он добавил, что переговоры между Ираном и США идут хорошо.
Иран и США 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, одним из условий которого стало открытие Ормузского пролива. Позже стороны начали переговоры об окончательном урегулировании конфликта. Первая встреча делегаций двух стран прошла 21 июня в Швейцарии.
Об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Деньги запишут себе в актив».
Заявление Дональда Трампа о согласии Ирана на ядерные инспекции и прекращении морской блокады является развитием событий после подписания 18 июня меморандума о взаимопонимании. Этот документ, названный Исламабадским соглашением о взаимопонимании, вступил в силу немедленно, положив начало 60-дневному периоду переговоров о более широком соглашении, включая ядерную программу Ирана и снятие санкций. Изначально соглашение предусматривало очное подписание в Швейцарии, но было подписано дистанционно президентами Трампом и Масудом Пезешкианом, чтобы ускорить разблокирование Ормузского пролива, частично перекрытого Ираном с начала войны. Меморандум является декларацией о намерениях завершить конфликт на Ближнем Востоке, который продолжался с 28 февраля 2026 года.
На протяжении 2025-2026 годов США и Иран вели несколько раундов переговоров по иранской ядерной программе, зачастую непрямых, через посредничество Омана и других стран. США настаивали на полном отказе Ирана от обогащения урана, в то время как Иран ссылался на свое право на мирное использование атомной энергии согласно Договору о нераспространении ядерного оружия. В феврале 2026 года иранский президент Масуд Пезешкиан заявил о готовности допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты, чтобы доказать отсутствие военной составляющей в атомной программе Ирана. Однако до недавнего времени Иран выдвигал «конкретные меры и протоколы», которые глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл политической позицией.
Дональд Трамп неоднократно критиковал «ядерную сделку» 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), заключенную при Бараке Обаме, называя её «очень плохой». В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД, что привело к возвращению санкций и постепенному отходу Ирана от своих обязательств. Новая договоренность, вероятно, будет скромнее по объему и глубине, чем СВПД. Иран соглашался не создавать новых мощностей по обогащению урана до заключения окончательного соглашения, а США признавали право Тегерана на мирное использование атомной энергии, хотя вопрос обогащения урана остается предметом будущих переговоров.
Если стороны не достигнут итогового соглашения за 60 дней после подписания меморандума, Дональд Трамп угрожает возобновлением бомбардировок Ирана. Тем не менее Белый дом готов разблокировать иранские активы, в том числе $6 млрд, хранящихся в Катаре, если Тегеран допустит к своим ядерным объектам инспекторов ООН. Это можно рассматривать как «жест доброй воли», целью которого является вознаграждение конструктивного поведения. Однако перспективы полной отмены санкций пока выглядят отдаленными, и окончательные договоренности по ядерной программе являются ключевым вопросом.