В Министерстве ТЭК и ЖКХ заявили об отсутствии дефицита топлива на Кубани

По данным Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, в Краснодарском крае отсутствует дефицит топлива. Региональные власти не вводили ограничений на продажу бензина и дизеля. Об этом сообщает Оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что возможные ограничения на заправках вводятся самими АЗС — как правило, в связи с ремонтными работами или логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа.

В последние дни в регионе фиксируется повышенный спрос на топливо, который в ряде случаев носит ажиотажный характер. Подчеркивается, что это может приводить к созданию искусственного дефицита, образованию очередей и возникновению предпосылок для спекуляций и перепродаж.

Жителям региона рекомендуют заправлять автомобиль по мере необходимости, а не «впрок», и ориентироваться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков.

Алина Зорина