В Воронеже ограничивают отпуск бензина из-за риска его вывоза в другие регионы

Представители крупнейших федеральных сетей АЗС в ходе совещания в правительстве Воронежской области заявили, что ограничивают продажу топлива в крупногабаритную тару, «чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы». Об этом сообщили в областном правительстве, не уточняя названия сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Представители сетей АЗС прокомментировали ситуацию с ростом цен. Региональный бизнес заявил, что ценообразование зависит от стоимости топлива на бирже. Федеральные поставщики сказали, что ориентируются только на инфляцию.

Комментируя вопрос отпуска топлива в тару в «небольших объемах», например, для заправки газонокосилок, представители сетей напомнили о свободной продаже для этих целей бензина марки АИ-92.

«В целом отпуск топлива на АЗС большинства сетей в Воронежской области осуществляется в штатном режиме»,— заключили в правительстве региона.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал о нехватке бензина марки АИ-92 на одной из региональных сетей заправок. Областные власти объяснили ситуацию «внутренними причинами» и заверили, что дефицита АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива нет и что ситуация на АЗС федеральных сетей стабильная.

13 июня Минэнерго РФ опубликовало заявление «о ситуации с топливом в южных регионах». В нем говорилось, что «в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов». В тот же день «Ъ-Черноземье» сообщил, что «Татнефть» ограничила отпуск топлива как минимум в двух регионах Черноземья — Воронежской и Липецкой областях. Речь шла о продаже не более 20 л бензина на один автомобиль. Для дизеля было введено ограничение в 40 л для физических лиц и 200 л — для юрлиц. Представители «Татнефти» не стали объяснять это решение.

Алина Морозова