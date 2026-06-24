Перебои с бензином на заправках в Тамбовской области объяснили логистикой

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области перебои на отдельных автозаправочных станциях носят «исключительно логистический характер». При этом поставки с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из других субъектов РФ ведутся по графику. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«За последние дни отмечено резкое увеличение розничного спроса на топливо — на 25% по сравнению с обычными показателями. Из-за ограниченного количества специализированных бензовозов на отдельных АЗС возможно кратковременное отсутствие бензина и дизтоплива»,— пояснили в облправительстве.

Власти подчеркнули, что «ситуация с обеспечением региона нефтепродуктами остается стабильной». По информации АО «Воронежнефтепродукт», на тамбовских нефтебазах поддерживается запас горючего, «достаточный для бесперебойной розничной реализации».

Кроме того, в связи с появлением информации о резком росте цен на топливо на некоторых заправках в региональное управление ФАС были направлены обращения для проведения внеплановых проверок.

Жителей региона призвали «с пониманием отнестись к временным мерам и ограничениям на отпуск в канистры и иную тару», а также приобретать топливо «только в необходимых для поездок объемах».

«Эти меры направлены на стабилизацию рыночной ситуации в условиях ажиотажного спроса и позволяют равномерно распределить ресурсы между всеми категориями потребителей»,— заявили в правительстве региона.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Курской области с сегодняшнего дня заправку на АЗС производят исключительно в баки автомобилей. Региональный оперативный штаб также поручил УФАС ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках. К работе подключилась прокуратура. Также на заправках сетей «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» в Белгородской области временно ограничили продажу топлива — как сообщили в министерстве экономразвития региона, это необходимо «для предотвращения локального дефицита на отдельных станциях и обеспечения бесперебойного подвоза горючего».

О том, как власти макрорегиона пытаются сдержать ажиотаж на топливном рынке, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Запасы сходят на нефть».

Денис Данилов