В Ленобласти многодетным семьям будут выдавать участки с дорогами и доступом к электросетям

В Ленинградской области ужесточили требования к земельным участкам, которые бесплатно предоставляют многодетным семьям. Соответствующий законопроект депутаты приняли сразу в трех чтениях на 87-м заседании областного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Землю для многодетных в Ленобласти обязали обеспечивать инфраструктурой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Землю для многодетных в Ленобласти обязали обеспечивать инфраструктурой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в Заксобрании Ленобласти, изменения внесены сразу в три региональных закона, регулирующих порядок предоставления земли льготным категориям граждан.

Теперь выделяемые участки должны быть обеспечены минимальной транспортной и инженерной инфраструктурой. В частности, к ним должна вести подъездная дорога четвертой или пятой категории — от автомобильной дороги общего пользования до самого участка либо до границ общего земельного участка в садоводстве.

Также обязательным условием станет возможность подключения к инженерным сетям, необходимым для последующего подведения электричества к будущему дому.

Новые требования, как ожидается, позволят сделать предоставляемые участки более пригодными для строительства и проживания.

Матвей Николаев