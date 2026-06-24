СКР проводит проверку после гибели двух 19-летних юношей на озере в Ленобласти

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух 19-летних молодых людей во время отдыха на озере Большое Борково в Приозерском районе Ленинградской области. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти выясняют обстоятельства гибели двух отдыхающих на озере

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Ленобласти выясняют обстоятельства гибели двух отдыхающих на озере

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в региональном управлении СКР, трагедия произошла днем 21 июня. На берегу отдыхала компания из 14 человек. Несколько молодых людей решили переплыть озеро, однако двое из них не смогли добраться до противоположного берега.

Предварительной причиной смерти считается утопление.

По информации СМИ, компания проводила время на природе и готовила шашлыки, признаков употребления алкоголя предварительно не установлено.

Для установления точных причин произошедшего назначены необходимые экспертизы. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Матвей Николаев