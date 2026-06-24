Составлено ИИ-Ассистентъ

Южная Осетия объявила о независимости от Грузинской ССР в 1992 году, а в 2008 году Россия признала её независимость после пятидневной войны с Грузией, которая началась с вторжения грузинских войск в Цхинвал. С тех пор между Россией и Южной Осетией существуют тесные союзнические отношения, включая экономическое и военное сотрудничество, а также поддержку Россией инфраструктурных проектов и упрощенное получение российского гражданства для жителей Южной Осетии.

Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России регулярно поднимается. Предыдущий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в марте 2022 года заявлял о планах присоединения к России и объединения с Северной Осетией. Однако его преемник, Алан Гаглоев, после вступления в должность в мае 2022 года принял решение отложить референдум по этому вопросу для проведения консультаций с Россией. Кремль тогда отверг идею объединения, а Дмитрий Песков отмечал, что инициативы России в проведении такого голосования нет.

Несмотря на это, Алан Гаглоев неоднократно выражал надежду на скорое вхождение Южной Осетии в состав России, подчёркивая, что жители республики ощущают себя частью российского цивилизационного пространства. Он также заявлял о полной поддержке Южной Осетией присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Соглашение о глубокой интеграции, подписанное 9 мая 2026 года, стало новым шагом в развитии отношений. Этот документ предусматривает создание единого экономического и инвестиционного пространства, синхронизацию внешней политики, политики в области обороны и безопасности, а также приведение законодательства в сфере труда, пенсионного обеспечения и соцзащиты к российским стандартам, а также отмену десятилетнего ценза оседлости для работы на госслужбе.