Президент Южной Осетии анонсировал подписание договора об интеграции с Россией

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Тот сообщил, что 9 мая страны подпишут договор о глубокой интеграции. По мнению господина Гаглоева, документ «станет началом воссоединения осетинского народа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Наши тесные союзнические отношения выходят на новый уровень»,— сказал Алан Гаглоев. «Это совершенствование нашей договорно-правовой нормативной базы, и он (договор.— "Ъ") даст возможность углублять и дальше наши взаимоотношения, прежде всего в торгово-экономической сфере и в решении социальных вопросов в интересах граждан Южной Осетии»,— отметил Владимир Путин.

Южная Осетия, входившая в состав Грузинской ССР, в 1992 году объявила о независимости. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска вошли в регион и начали обстреливать столицу республики — Цхинвал. В ответ тогдашний президент России Дмитрий Медведев начал спецоперацию в регионе, конфликт длился пять дней. 26 августа Дмитрий Медведев признал независимость республики. В том же году Россия и Южная Осетия подписали договор о сотрудничестве и взаимной помощи.