Глава Южной Осетии стал советником Путина

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил об отставке и сообщил, что принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником. Указ о назначении господина Гаглоева на новую должность опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алан Гаглоев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алан Гаглоев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Этот важный шаг и его последствия приближают Южную Осетию к тому великому шагу, о котором мечтали наши предки,— к присоединению к России»,— указано в заявлении Алана Гаглоева. Он уточнил, что вступает в новую должность с 23 июня.

22 июня прошла встреча Владимира Путина и Алана Гаглоева. Они обсудили реализацию соглашения о глубокой интеграции, подписанного в Кремле 9 мая. Договор предполагает углубление сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере и при решении социальных вопросов. Господин Гаглоев назвал соглашение шагом на пути к объединению.

Алан Гаглоев занимал пост президента Южной Осетии с 24 мая 2022 года. Временным исполняющим обязанности президента республики станет председатель правительства Марат Камболов.