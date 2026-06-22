Путин встретился с президентом Южной Осетии
Президент России Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Главы двух государств затронули ключевые темы российско-югоосетинских отношений, сотрудничество в разных сферах и дальнейшие шаги по развитию диалога. Отдельное внимание они уделили соглашению, подписанному 9 мая в Москве, сообщается на сайте Кремля.
Алан Гаглоев и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В конце мая президент России подписал закон о ратификации договора с Южной Осетией об углублении взаимодействия. По словам Владимира Путина, новое соглашение позволит углубить сотрудничество, прежде всего в торгово-экономической сфере и при решении социальных вопросов. Алан Гаглоев, в свою очередь, заявил, что договор выводит союзнические отношения между странами на новый уровень и «станет началом воссоединения осетинского народа».
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, а также подписание нового договора об углублении взаимодействия, стали продолжением долгосрочных отношений между странами. Эти отношения были закреплены после признания Россией независимости Южной Осетии 26 августа 2008 года, последовавшего за пятидневным конфликтом, когда грузинские войска вошли в Цхинвал. Россия оказывает Южной Осетии поддержку, включая предоставление гражданства и паспортов, а также военное присутствие в регионе.
Договор, подписанный 9 мая, и последующая его ратификация в конце мая, акцентируют внимание на торгово-экономической сфере и социальных вопросах. Это также подкрепляется дискуссиями о возможном вхождении Южной Осетии в состав России, что обсуждалось руководством республики начиная с 2023 года, хотя такие шаги до сих пор не были предприняты. МИД России заявлял, что Москва готова рассмотреть конкретные предложения, но подчеркивала необратимость признания независимости Южной Осетии.