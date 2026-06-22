Путин встретился с президентом Южной Осетии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Главы двух государств затронули ключевые темы российско-югоосетинских отношений, сотрудничество в разных сферах и дальнейшие шаги по развитию диалога. Отдельное внимание они уделили соглашению, подписанному 9 мая в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алан Гаглоев и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алан Гаглоев и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В конце мая президент России подписал закон о ратификации договора с Южной Осетией об углублении взаимодействия. По словам Владимира Путина, новое соглашение позволит углубить сотрудничество, прежде всего в торгово-экономической сфере и при решении социальных вопросов. Алан Гаглоев, в свою очередь, заявил, что договор выводит союзнические отношения между странами на новый уровень и «станет началом воссоединения осетинского народа».