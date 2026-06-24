Компания «Норд Вест» не смогла оспорить штраф в 30 млн рублей за поставки за рубеж

Верховный суд РФ оставил в силе штраф в размере 30,3 млн рублей для рыбной компании «Норд Вест» за экспорт продукции, добытой в прибрежной зоне Баренцева моря. Предприятие безуспешно пыталось оспорить решение в нескольких судебных инстанциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд оставил в силе штраф рыбной компании за экспорт улова из Баренцева моря

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Верховный суд оставил в силе штраф рыбной компании за экспорт улова из Баренцева моря

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, компания вела вылов у побережья Баренцева моря, перерабатывала продукцию и затем направляла ее на экспорт. При этом законодательство предусматривает, что рыба, добытая в прибрежном режиме, предназначена исключительно для реализации на внутреннем рынке.

Первое решение о привлечении компании к ответственности вынес Октябрьский районный суд Мурманска в апреле 2025 года. Позже его поддержал Мурманский областной суд, а затем и Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Очередная попытка добиться пересмотра дела также не принесла результата — Верховный суд отказался изменять ранее принятые судебные решения.

Матвей Николаев