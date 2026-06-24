Цифровое табло о наличии бензина на АЗС появится в Северной Осетии 25 июня

МинЖКХ Северной Осетии с 25 июня в тестовом режиме вводит в эксплуатацию интерактивную электронную карту с актуальными сведениями об остатках топлива на автозаправочных станциях республики — на фоне топливного дефицита, охватившего ряд российских регионов, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ

Оперативный штаб министерства жилищно-коммунального хозяйства Северной Осетии разработал цифровой инструмент для мониторинга ситуации с горючим: электронную карту с нанесенными на нее данными обо всех действующих в республике АЗС. Ресурс позволит водителям в режиме реального времени отслеживать наличие бензина на конкретных станциях.

Пробный запуск сервиса намечен на 25 июня. Принципиальная особенность платформы — возможность коллективного обновления данных: актуализировать сведения об остатках топлива смогут как владельцы и операторы заправочных станций, так и рядовые автомобилисты, фиксирующие обстановку непосредственно на месте.

Появление подобного инструмента не случайно совпадает с периодом нарастающей напряжённости на топливном рынке. В июне 2026 года перебои с поставками бензина зафиксированы в нескольких субъектах страны. Соседний Дагестан уже столкнулся с острой нехваткой горючего: региональное министерство энергетики объяснило сложившееся положение совокупностью факторов — сбоями в работе нефтеперерабатывающих предприятий, задержками отгрузок со стороны производителей, а также сезонным всплеском потребительского спроса, традиционно характерным для летних месяцев.

В этих условиях цифровая карта АЗС призвана снизить социальную напряженность и помочь жителям республики оперативно ориентироваться в ситуации с доступностью топлива, не тратя время на объезд заправок в поисках бензина.

Станислав Маслаков