«Ростелеком» делает еще один шаг на пути к цифровому суверенитету страны

«Булат» (ГК «Ростелеком») сообщает о расширении диапазона частот, поддерживаемых базовыми станциями (БС), предназначенными для российских операторов мобильной связи. Уже выпущены первые образцы оборудования, совместимого с частотами 800, 900, 1800, 2100, 2300 и 2600 МГц. Одновременно увеличена мощность блока обработки сигналов, что позволит применять оборудование в крупных городах и регионах с высокой нагрузкой, когда требуется комбинированное использование разных поколений мобильной связи.

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«Новые характеристики базовых станций повышают возможности операторов мобильной связи по развитию своих сетей. Частоты — всегда дефицитный ресурс, поэтому расширение используемых диапазонов дает возможность операторам обеспечивать высокое качество мобильного интернета и голосовой связи за счет комбинации доступных ресурсов в конкретной местности. Запуск в серийное производство мультидиапазонных БС от "Булата" — наш очередной шаг на пути обеспечения цифрового суверенитета страны»,— комментирует Александр Логинов, вице-президент «Ростелекома», генеральный директор компании «Булат» и холдинга «Техновейв».

Сегодня около 2 тыс. базовых станций «Булат» успешно работают на сети оператора Т2, способствуя сокращению цифрового неравенства в регионах.

«Расширение линейки отечественных базовых станций открывает новые возможности для построения сетей любого масштаба и архитектуры. Т2 выступает полноценным технологическим партнером: мы оказываем всю необходимую поддержку для всестороннего тестирования новых решений на нашей сети, предоставляем доступ к инфраструктуре и экспертизе наших инженеров. Сегодня как никогда важно вовремя выводить новые технологии на рынок, сокращая путь от лабораторных стендов до коммерческой эксплуатации. Для нас это означает и укрепление технологического суверенитета, и возможность обеспечивать абонентам стабильное, высокое качество связи и уверенное покрытие даже в самых сложных условиях»,— поясняет Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2.

Базовые станции «Булат» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Впервые статус российского телекоммуникационного оборудования был присвоен им в декабре 2024 года, а в мае 2026 года он был подтвержден повторно. Производство базовых станций осуществляется на производственных площадях НПО «Российские телекоммуникационные технологии» в Санкт-Петербурге.