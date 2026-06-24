НЭВЗ судят за вред окружающей среде на 175 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 9 июля 2026 года заседание по делу о взыскании с Производственной компании «Новочеркасский электровозостроительный завод» компенсации вреда окружающей среде в размере 175 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 9 июля 2026 года заседание по вопросу предоставления документов и продления срока судебной экспертизы по делу.

Поводом стало ходатайство экспертной организации — Научно-образовательного центра «Центр судебной экспертологии им. Е. Ф. Буринского» ЮФУ (ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»), поступившее в суд 10 июня 2026 года. Эксперты Виктория Хорошевская и Александр Ляров запросили необходимые материалы и дополнительное время для производства экспертизы.

В основе дела — иск Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новочеркасска и Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к ООО «Производственная компания "Новочеркасский электровозостроительный завод"» о взыскании компенсации вреда, причинённого окружающей среде, в размере 175 млн руб.

Судебная экспертиза была назначена определением суда от 18 марта 2026 года, производство по делу приостановлено. Определением от 20 мая 2026 года срок проведения экспертизы уже продлевался.

Суд обязал ЮФУ представить позицию о возможности проведения экспертизы по имеющимся в деле документам, а остальным участникам процесса — высказаться по ходатайству экспертной организации от 10 июня 2026 года.

Тат Гаспарян