В Минюсте назвали отказ от регистрации брака угрозой демографической безопасности

Замминистра юстиции РФ Вадим Баланин заявил, что распространение незарегистрированных семейных отношений и высокий уровень разводов могут представлять угрозу для демографической устойчивости страны. Об этом он рассказал на Петербургском международном юридическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минюста связал рост числа незарегистрированных союзов с рисками для страны

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Замглавы Минюста связал рост числа незарегистрированных союзов с рисками для страны

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Выступая на сессии «Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства», господин Баланин отметил, что семейные отношения в России за последние десятилетия заметно изменились, несмотря на сохраняющееся значение традиционных семейных ценностей.

«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений зарегистрированных браков остается значительным. Такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны»,— сказал замглавы Минюста.

По словам Вадима Баланина, ведомство выступает за укрепление института семьи и поддерживает меры, направленные на сохранение семейных отношений и традиционных ценностных ориентиров.

Матвей Николаев