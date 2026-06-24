В Минюсте назвали отказ от регистрации брака угрозой демографической безопасности
Замминистра юстиции РФ Вадим Баланин заявил, что распространение незарегистрированных семейных отношений и высокий уровень разводов могут представлять угрозу для демографической устойчивости страны. Об этом он рассказал на Петербургском международном юридическом форуме.
Замглавы Минюста связал рост числа незарегистрированных союзов с рисками для страны
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Выступая на сессии «Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства», господин Баланин отметил, что семейные отношения в России за последние десятилетия заметно изменились, несмотря на сохраняющееся значение традиционных семейных ценностей.
«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений зарегистрированных браков остается значительным. Такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны»,— сказал замглавы Минюста.
По словам Вадима Баланина, ведомство выступает за укрепление института семьи и поддерживает меры, направленные на сохранение семейных отношений и традиционных ценностных ориентиров.