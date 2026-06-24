Технику дорожника из КЧР общей стоимостью 260 млн рублей распродают на торгах

Конкурсный управляющий ООО «Авангард» Андрей Агапов выставил на торги на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» более 110 лотов имущества должника, включая спецтехнику, грузовой транспорт и служебные автомобили, следует из данных федерального ресурса банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Распродажа имущества компании-банкрота проходит в рамках конкурсного производства по делу о банкротстве компании, зарегистрированной в Черкесске, которое ведется Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики.

Извещение о торгах показывает, что «Авангард» был крупным владельцем парка строительной и дорожной техники. Среди лотов — бульдозер SHANTUI SD26, дорожные катки XCMG, экскаваторы HYUNDAI разных модификаций, автокраны КАМАЗ, самосвалы, автобусы, грузовые ГАЗ и полуприцепы, а также легковые Toyota RAV4, Lexus ES250, Mercedes-Benz E200 и Renault Duster. Такой набор активов указывает на участие компании в инфраструктурных, земляных и транспортных работах, где требуется собственный парк тяжелой техники.

Начальные цены лотов варьируются от 54 тыс. до 10,035 млн руб. К наиболее дорогим позициям относятся экскаваторы, автокраны и другая техника, чья стоимость в отдельных случаях превышает 5–9 млн руб. Общая стоимость всего выставленного на торги имущества составляет 260,6 млн руб. Торги проводятся в форме публичного предложения: на каждом этапе приема заявок отводится пять календарных дней, затем три дня — на подведение итогов. Если заявок нет, цена снижается на 10% от стартовой, а на 10-м этапе достигает 10% от начальной стоимости. Задаток установлен в размере 20%.

По данным опубликованного сообщения, имущество находится в ХМАО-Югре, в Нижневартовске, на базе компании в западном промышленном узле города. Это связано с тем, что бизнес «Авангарда» был связан не только с Северным Кавказом, но и с работой в нефтегазовых и строительных регионах Западной Сибири, где высокая капиталоемкость проектов часто требует привлечения большого количества спецтехники. Для СКФО такая модель типична: подрядчики из округа нередко выходят на межрегиональные стройки, а зависимость от авансирования, техники и загрузки быстро превращает кассовые разрывы в системные долги.

Осмотр имущества допускается по предварительной записи в рабочие дни в Нижневартовске, а заявки на участие в торгах принимаются с 1 августа 2026 года. После подведения итогов победитель должен подписать договор купли-продажи и оплатить лот в течение 30 календарных дней; передача имущества производится в течение пяти рабочих дней после полной оплаты.

Станислав Маслаков