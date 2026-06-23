Трехлетний ребенок утонул в аквапарке Батайска

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка в одном из аквапарков Батайска. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По предварительным данным, мальчик утонул в открытом бассейне на территории аквапарка. Сообщение о происшествии поступило в следственный отдел по Батайску.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на выяснение причин трагедии и сбор доказательств.

В рамках расследования будет дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации объекта и организации отдыха посетителей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле регионального управления Следственного комитета.

Валерий Климов