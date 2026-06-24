Имущество ООО «Шахта Ростовская» потеряло в цене на торгах 50 млн рублей

Право аренды на земельный участок и угольный шлам обанкротившегося ООО «Шахта Ростовская» на повторных торгах продают за 50 млн руб., что на 50% меньше от начальной цены имущества. Информация об этом размещена в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Единым лотом на аукцион выставлены право аренды земельного участка общей площадью 32,5 тыс. кв. м и угольный шлам прогнозной массы до 154 тыс. тонн, рассчитанной исходя из объемного веса и площади земельного участка.

Заявки на участие в торгах принимаются с 6 июля по 30 августа 2026 года. Шаг аукциона составляет 6%, задаток — 5%.

Торги пройдут на электронной торговой площадке МЭТС 30 августа 2026 года.

Еще один повторный открытый аукцион по реализации недвижимого и движимого имущества ООО «Шахта Ростовская» пройдет с 6 июля по 17 августа. В этом случае на торги выставлены единым лотом с начальной ценой 10 млн руб. здание общежития, расположенного в Гуково по ул. Баранова, 7, площадью 898 кв. м.

Также в лот входит земельный участок площадью более 2 тыс. кв. м по тому же адресу, газовый счетчик ВК-G16Т с комплектом, газовый котел Navien и отопительный водогрейный котел «Премиум 100 Лемакс».

На первом аукционе начальная цена лота составляла 21 млн руб., но он признан несостоявшимся.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в начале декабря 2024 года Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Шахта Ростовская» банкротом и открыл конкурсное производство. Проанализировав финансовое положение компании, суд установил, что она не способна погасить свои долги, а стоимость ее активов не покрывает обязательств перед кредиторами. Процедуру наблюдения ввели в июне 2024 года из-за задолженности в размере 319 миллионов рублей. К тому моменту шахта не функционировала уже около шести месяцев, и большинство сотрудников покинули предприятие.

ООО «Шахта Ростовская» зарегистрировано в 2017 году. Компания на 100% принадлежит ООО «Э. Коннект», связанному с компанией E.Connect из Чехии. Сама шахта «Ростовская» расположена в Гуково, ее промышленные запасы угля составляют 40 млн т. До 2018 года угледобывающий комплекс предприятия был во владении обанкротившейся ГК «Кингкоул». E.Connect приобрела за 125 млн руб. шахты «Ростовская» и «Замчаловская» в рамках процедуры банкротства «Кингкоула».

Наталья Белоштейн