В Петрозаводске велосипедист погиб под поездом Анапа — Мурманск

В Петрозаводске велосипедист погиб под колесами пассажирского поезда после выезда на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Велосипедист выехал на красный сигнал на переезде и погиб в Карелии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Велосипедист выехал на красный сигнал на переезде и погиб в Карелии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительным данным, трагедия произошла на Вытегорском шоссе. 45-летний местный житель пересекал железнодорожный переезд на велосипеде, проигнорировав запрещающий сигнал и не заметив приближающийся поезд №294 сообщением Анапа — Мурманск.

Машинист не успел предотвратить столкновение. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Матвей Николаев