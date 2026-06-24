В Петрозаводске велосипедист погиб под поездом Анапа — Мурманск
В Петрозаводске велосипедист погиб под колесами пассажирского поезда после выезда на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в МВД Карелии.
Велосипедист выехал на красный сигнал на переезде и погиб в Карелии
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По предварительным данным, трагедия произошла на Вытегорском шоссе. 45-летний местный житель пересекал железнодорожный переезд на велосипеде, проигнорировав запрещающий сигнал и не заметив приближающийся поезд №294 сообщением Анапа — Мурманск.
Машинист не успел предотвратить столкновение. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.