Суд запретил ростовскому ИП производить молочную продукцию

В Ростове-на-Дону суд запретил индивидуальному предпринимателю производить молочную продукцию. Основанием стало неоднократное введение в оборот фальсифицированных товаров, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2024 и 2025 годах специалисты фиксировали грубые нарушения ветеринарного законодательства в деятельности предпринимателя. Лабораторные исследования выявляли несоответствия молочной продукции по жирно-кислотному составу: в ней обнаруживались растительные масла и жиры, присутствие которых технические регламенты не допускают.

Отмечается, что Россельхознадзор направлял производителю информационные письма, однако предприниматель мер не принял. После этого управление обратилось в суд города Ростова-на-Дону с заявлением о запрете производства молочной продукции.

Суд запретил предпринимателю выпускать сметану «Молочная марка», масло крестьянское сладко-сливочное несоленое «Правильный выбор», творог «Молочная марка», масло сливочное «Крестьянское», масло сливочное «Традиционное», а также творог «Лучший продукт».

Судебное решение и исполнительный лист направили в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Константин Соловьев