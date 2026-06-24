В Воронежской области ночью сбили 21 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 21 беспилотник над 10 районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Предварительно, никто не пострадал.

В одном из районов из-за падения обломков дрона повреждены остекление частного дома и крыша гаража. На всей территории региона объявлен режим беспилотной опасности.

По данным Минобороны России, в общей сложности за ночь были уничтожены 323 БПЛА над 20 российскими регионами.

22 июня Воронеж подвергся ракетной атаке ВСУ. Погибли пять человек. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью, сообщал господин Гусев. СКР возбудил дело о теракте.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Ракеты прилетели на завод».