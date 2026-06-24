Силы ПВО за ночь сбили над Россией 323 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 323 беспилотника самолетного типа над 20 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб один человек, еще один ранен. В Оренбургской области уничтожили несколько БПЛА над промышленным предприятием в областном центре, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Один БПЛА сбили в пригороде Пензы, на месте падения обломков работают экстренные службы. Севастополь после атаки остался без света. В Калужской области сбили семь дронов над пятью муниципальными округами, в Ростовской области — около 30 БПЛА в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области. В Тульской области сбили 10 дронов, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.