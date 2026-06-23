Аквапарк, где утонул трехлетний мальчик, оказался в процедуре банкротства

После гибели трехлетнего ребенка в аквапарке Батайска, по факту которой Следственный комитет возбудил уголовное дело, стали известны финансовые проблемы компании-оператора комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным СПАРК-Интерфакс, в отношении ООО «Ю-ПАРК», управляющего аквапарком, с марта 2026 года рассматривается заявление о признании должника банкротом. Компания входит в категорию высокого риска, а в ее карточке указано наличие активного дела о банкротстве.

ООО «Ю-ПАРК» зарегистрировано в Батайске в сентябре 2022 года. Основной вид деятельности — работа парков отдыха и пляжей. Единственным владельцем и генеральным директором компании является Артур Геворкян.

Несмотря на прибыль по итогам прошлого года, финансовое положение предприятия выглядит непростым. Выручка компании в 2025 году составила 70,7 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей. При этом размер чистых активов остается отрицательным и составляет минус 42,7 млн рублей. В СПАРК отдельно отмечается отсутствие собственного капитала.

Совокупный долг предприятия по итогам 2025 года достиг 139,1 млн рублей, кредиторская задолженность выросла до 88,9 млн рублей. Одновременно сократилась выручка — почти на 36% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, по состоянию на май 2026 года за компанией числилась задолженность по налогам и сборам в размере почти 1,9 млн рублей. Еще одним фактором риска в СПАРК названы многочисленные судебные споры. За время работы ООО «Ю-ПАРК» участвовало в 22 арбитражных делах, причем практически всегда выступало ответчиком. Общая сумма требований по завершенным делам превысила 15,7 млн рублей.

Также в отношении компании завершено 14 исполнительных производств на сумму свыше 5 млн рублей.

Напомним, 23 июня Следственное управление СК России по Ростовской области сообщило о возбуждении уголовного дела после гибели трехлетнего мальчика в открытом бассейне аквапарка Батайска. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Валерий Климов