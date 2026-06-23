Днем над Крымом, Кубанью и другими регионами сбили 31 БПЛА
Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным ведомства, воздушные цели были нейтрализованы над территориями Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и Республики Абхазия, а также над акваторией Черного моря.
О каких-либо разрушениях или пострадавших на территории Краснодарского края официальные власти не сообщали.