Днем над Крымом, Кубанью и другими регионами сбили 31 БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, воздушные цели были нейтрализованы над территориями Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и Республики Абхазия, а также над акваторией Черного моря.

О каких-либо разрушениях или пострадавших на территории Краснодарского края официальные власти не сообщали.

Вячеслав Рыжков