Казахские тракторы научат правительство не спешить

23 июня Конституционный суд России (КС РФ) вынес решение по жалобе ООО «Терра Групп», касающейся норм об утилизационном сборе. 6 июля 2023 года дилер сельхозтехники, купивший 34 трактора из Казахстана, подал расчет на уплату утильсбора на 4,3 млн рублей в таможенный орган. Последний не принял расчет, ссылаясь на то, что с 1 июля того же года, в соответствии с постановлением правительства РФ №938, размер сбора вырос. Компании предложили оплатить сбор на сумму около 17,5 млн рублей. «Терра Групп» попыталась оспорить сумму в арбитражном суде, но проиграла во всех инстанциях. КС признал постановление федерального правительства неконституционным и признал, что дело заявителя подлежит пересмотру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конституционный Суд РФ признал, что указанное постановление правительства РФ не соответствует Конституции РФ, поскольку вступило в силу менее чем через месяц после публикации, а это нарушает гарантии прав плательщиков сборов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Конституционный Суд РФ признал, что указанное постановление правительства РФ не соответствует Конституции РФ, поскольку вступило в силу менее чем через месяц после публикации, а это нарушает гарантии прав плательщиков сборов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дилер сельскохозяйственной техники ООО «Терра Групп» в январе 2023 года заключил договор на поставку 34 тракторов стоимостью более €6 млн из Казахстана. В марте компания внесла аванс, а 6 июля подала расчет утилизационного сбора на 4,3 млн рублей в таможенный орган. Однако он не был принят, поскольку 9 июня 2023 года было опубликовано постановление правительства РФ №938, вступившее в силу с 1 июля того же года и увеличившее размер сбора за счет повышения коэффициентов. По новым правилам базовая ставка и коэффициент утильсбора стали определяться на дату подачи соответствующего расчета в таможенный орган. Так как ООО «Терра Групп» сделало это 6 июля, обществу было предложено уплатить утильсбор в размере около 17,5 млн рублей.

Не согласившись с этим, заявитель обратился в арбитражный суд. Общество указывало, что, согласно налоговому законодательству, акты правительства РФ вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их опубликования, за исключением прямо предусмотренных случаев, улучшающих положение плательщика сбора. Суд в удовлетворении заявленных требований отказал, с чем согласились вышестоящие суды.

Как указывается в материалах дела, по мнению ООО «Терра Групп», оспариваемые нормы не соответствуют статьям 8, 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1–3), 55 (часть 3), 57 и 75 (часть 3) Конституции РФ. Общество полагает, что на практике они допускают применение акта правительства РФ, увеличивающего размеры утильсбора, ранее, чем через месяц после его опубликования, и к отношениям, возникшим до даты его вступления в силу.

КС РФ признал, что указанное постановление правительства РФ не соответствует Конституции РФ, поскольку вступило в силу менее чем через месяц после публикации, а это нарушает гарантии прав плательщиков сборов. В решении суда говорится, что до внесения изменений в законодательство применяются сроки из НК РФ: акты по сборам вступают в силу не ранее чем через месяц после опубликования. Кроме этого указывается, что законодателю надлежит установить четкие правила вступления в силу актов об утилизационном сборе, особенно при повышении его размера. Дело ООО «Терра Групп» подлежит пересмотру.

Адвокат Forward Legal Илья Рыжаков делится наблюдением, что КС РФ редко признает неконституционными постановления правительства РФ, как, впрочем, и другие нормативные правовые акты. «Случаи, когда все же КС РФ решает оценить законодательный акт как неконституционный, связаны со значимостью того интереса, который тот или иной закон обеспечивает. В частности, в период с 2015 года, КС РФ признавал неконституционными постановления правительства РФ, которые касались вопросов исчисления вреда лесам, автомобильным дорогам, выплаты вознаграждения за труд в ночное время, вознаграждения за служебные изобретения»,— приводит примеры эксперт. В 2022 году КС РФ также признал неконституционным пункт постановления правительства РФ о правилах исчисления утильсбора, в котором был закреплен отказ в выплате процентов при возврате излишне уплаченного сбора, напоминает господин Рыжаков.

Адвокат Филипп Покровский, глава юридической компании «Покровский и партнеры», говорит, что частота признания постановления правительства РФ неконституционными зависит от количества обращений граждан и организаций, оспаривающих нормативные акты; наличия пробелов или противоречий в действующем законодательстве; изменения правовых позиций КС РФ по тем или иным вопросам; особенностей правоприменительной практики, выявляющей конституционные дефекты норм.

Необходимости в новом постановлении федерального правительства в связи с провозглашенным решением КС РФ нет, поскольку он уже определил временной порядок — вступление в силу через месяц. «Однако для закрепления этого порядка на постоянной основе потребуется внесение изменений в федеральное законодательство (через законопроект в Госдуме). Правительство также может издать дополнительные разъяснения или временные акты, но они не заменят законодательного решения»,— поясняет господин Покровский.

Он добавляет, что заявитель может выиграть суды и добиться снижения суммы утильсбора или возврата излишне уплаченных средств, поскольку решение КС РФ имеет обратную силу в отношении его дела. «Размер снижения зависит от конкретных обстоятельств (период, сумма сбора, дата ввоза и т. д.) и должен быть рассчитан индивидуально. Однако стоит ожидать снижения утильсбора с 17,5 до 13 млн рублей»,— рассуждает адвокат Покровский.

Господин Рыжаков думает, что рассматриваемое постановление не будет иметь судьбоносное значение, однако некоторые импортеры, ввозившие товары в аналогичный период, попытаются пересмотреть размеры платежа. «Это спровоцирует ряд споров, в которых уже арбитражные суды будут оценивать обстоятельства и применять свою трактовку постановления КС РФ. Считаю, шансы у некоторых добросовестных плательщиков вернуть излишне уплаченный утильсбор появились»,— заключает адвокат Forward Legal.

Господин Покровский предполагает, что успех таких исков зависит от факта уплаты сбора по неконституционному порядку, возможности доказать размер излишне уплаченной суммы, соблюдения процессуальных сроков обращения в суд. «В целом решение КС РФ имеет существенное значение для бизнеса, поскольку устанавливает единый порядок вступления в силу актов о повышении утильсбора и защищает права плательщиков»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен