Вместо Крыма детям из Санкт-Петербурга предложат для отдыха лагеря Кубани

В Комитете по образованию Санкт-Петербурга сообщили о проработке альтернативных вариантов отдыха для детей, которые должны были отправиться в оздоровительные лагеря Крыма по региональной квоте. В качестве одной из возможных замен рассматриваются лагеря Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что первая смена для петербургских школьников в лагерях Республики Крым завершилась в штатном режиме, дети возвращаются к местам постоянного проживания. Отдельная группа участников программ также покидает международный детский центр «Артек», где находилась по региональным квотам и в рамках тематических смен партнерских программ.

Часть детей при желании продолжит отдых в других лагерях, им будут предложены варианты размещения в учреждениях отдыха Краснодарского края. Остальные вернутся домой. В комитете подчеркнули, что вопросы возвращения и логистики прорабатываются в индивидуальном порядке с учетом мер безопасности и комфорта.

Кроме того, сертификаты на приобретение путевок в крымские лагеря будут переоформлены на другие организации отдыха по выбору родителей. С семьями, чьи дети уже находятся на отдыхе или планировали поездку, ведется адресная работа по подбору альтернативных направлений.

Решение принято на фоне указа главы Республики Крым, которым до 1 сентября 2026 года приостановлены бронирование, прием и размещение организованных детских групп в лагерях региона. В связи с этим крымские организации отдыха исключены из соответствующего реестра.

Вячеслав Рыжков