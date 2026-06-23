Жительницу Сочи осудили по делу о реабилитации нацизма

Краснодарский краевой суд вынес приговор жительнице Сочи Наталье Николаевой, признанной виновной по делу о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, в марте 2024 года 62-летняя подсудимая разместила в открытой группе в интернете комментарий, который, по оценке следствия и суда, содержал оправдание нацизма и одобрение Холокоста. Сообщение было зафиксировано одним из участников сообщества, который сделал снимок экрана и направил его в правоохранительные органы.

В ходе судебного разбирательства подсудимая заявила, что осознает характер опубликованного высказывания и признала, что допустила оправдание действий, связанных с уничтожением еврейского населения. По ее словам, она сожалеет о сказанном.

Рассмотрев материалы дела, суд признал Наталью Николаеву виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ей запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. Также в доход государства конфискован мобильный телефон, который, по данным суда, использовался при совершении преступления.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Вячеслав Рыжков